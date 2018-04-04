Путин рассказал о попытках загубить процесс сирийского урегулирования

АНКАРА, 4 апр — РИА Новости. Отмечаются нарастающие попытки загубить процесс сирийского урегулирования, заявил президент РФ Владимир Путин.

Он отметил, что Россия, Турция и Иран договорились ранее содействовать укреплению суверенитета, независимости и территориальной целостности Сирии.

"Такая принципиальная позиция особенно значима сегодня на фоне нарастающих попыток загубить межэтнические и межконфессиональные противоречия в сирийском обществе, тем самым раздробить страну на части, сохранив конфликтный потенциал в ближневосточном регионе на многие годы вперед", — заявил Путин в рамках второй трёхсторонней встречи глав государств-гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию.

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