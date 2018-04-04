Путин: Россия, Турция и Иран выступают за территориальную целостность Сирии

АНКАРА, 4 апр — РИА Новости. Договоренности, достигнутые РФ, Ираном и Турцией по ситуации в Сирии, очень важны, страны привержены сохранению территориальной целостности САР, заявил президент России Владимир Путин.

"Достигли важных договоренностей, которые нашли отражение в принятом по итогам встречи совместном заявлении. Отмечу, что в этом документе подчеркнута твердая приверженность России, Ирана и Турции содействовать укреплению суверенитета, независимости и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики", — сказал Путин по итогам переговоров с турецким и иранским коллегами Тайипом Эрдоганом и Хасаном Роухани.

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