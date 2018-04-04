Военный совет Манбиджа в Сирии заявил, что турецких сил нет в городе

Турецкие танки и вертолеты продвигаются в провинции Алеппо в Сирии. Архивное фото

Турецкие танки и вертолеты продвигаются в провинции Алеппо в Сирии. Архивное фото

КАИР, 4 апр — РИА Новости. Военный совет сирийского Манбиджа заявил, что турецких сил нет в городе, однако в нем дислоцированы американские армия и спецназ, заявил в интервью РИА Новости глава совета Мухаммад Абу Адиль.

Совет национальной безопасности Турции 28 марта потребовал незамедлительного вывода сил самообороны курдов из сирийского Манбиджа, при невыполнении этого требования Анкара заявила о возможности проведения в этом регионе военной операции, подобной проведенным в других районах на севере Сирии.

"В настоящее время нет никакого движения турецких сил на линиях фронтов, есть только заявления (о движении турецкой армии неподалеку от города) со стороны турецкого государства", — заявил Абу Адиль.

Глава совета отметил, что американские силы и спецназ находятся на всех фронтах в городе Манбидж, а также в городе есть американские базы.

Абу Адиль добавил, что в городе нет французских войск, однако они могут появиться на линиях фронтов в будущем.

Ранее сообщалось, что одна из американских баз строится на месте наблюдательного пункта к юго-востоку от селения Дадат к северу от города Манбидж. Вторую базу США строят на юге селения Дадат, в четырех километрах от зоны, подконтрольной участникам операции "Щит Евфрата". Американские военные дислоцированы в районе Нуаймия.

Президент Франции Эммануэль Макрон 29 марта встретился с делегацией "Сирийских демократических сил" (SDF) и заявил об их поддержке со стороны Парижа, в частности, для стабилизации ситуации на северо-востоке страны. Как отмечается в коммюнике Елисейского дворца, Макрон выразил надежду на возможность установления диалога между Турцией и "Сирийскими демократическими силами" при содействии Франции и мирового сообщества.

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