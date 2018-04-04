Военный совет Манбиджа в Сирии заявил, что турецких сил нет в городе

КАИР, 4 апр — РИА Новости. Военный совет сирийского Манбиджа заявил, что турецких сил нет в городе, однако в нем дислоцированы американские армия и спецназ, заявил в интервью РИА Новости глава совета Мухаммад Абу Адиль.
"В настоящее время нет никакого движения турецких сил на линиях фронтов, есть только заявления (о движении турецкой армии неподалеку от города) со стороны турецкого государства", — заявил Абу Адиль.
Абу Адиль добавил, что в городе нет французских войск, однако они могут появиться на линиях фронтов в будущем.
Ранее сообщалось, что одна из американских баз строится на месте наблюдательного пункта к юго-востоку от селения Дадат к северу от города Манбидж. Вторую базу США строят на юге селения Дадат, в четырех километрах от зоны, подконтрольной участникам операции "Щит Евфрата". Американские военные дислоцированы в районе Нуаймия.
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