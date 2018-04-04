Гумпрограмма ООН по Сирии недофинансирована, заявил помощник де Мистуры

ЖЕНЕВА, 4 апр — РИА Новости, Елизавета Исакова. Гуманитарная программа ООН по помощи Сирии в 2018 году серьезно недофинансирована, за первые три месяца собрано лишь 7,7% средств, заявил на брифинге помощник спецпосланника ООН по Сирии Ян Эгеланн.

"У нас есть 7,7% финансирования по итогам первой четверти года. Так что гуманитарная операция ООН в Сирии очень серьезно недофинансирована. Это очень плохое время, чтобы отворачиваться от сирийцев", — сказал Эгеланн.

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