МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Стратегия по полному искоренению "Исламского государства"* (ИГ*, террористическая группировка, запрещена в РФ) в Сирии, которой придерживается Россия, оказалась верной в отличие от звучавших ранее предложений ограничиться сдерживанием ИГ*, заявил замспецпредставителя ООН по САР Рамзи Рамзи, выступая на Московской конференции по безопасности.

"Конечно, нельзя было объявлять, что сдерживания ИГИЛ* будет достаточно. Наоборот, такие страны, как Россия, которые настаивали на том, что надо нанести военное поражение ДАИШ* (арабская аббревиатура ИГ*) и устранить его в корне – действительно эта стратегия оказалась реальной", — сказал Рамзи.

По его словам, "была совершена ужасная ошибка со стороны тех стран, которые проводили стратегию сдерживания ДАИШ*".

*Террористическая организация, запрещенная в России

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