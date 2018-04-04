США готовят Сирию к новой войне, заявили в Генштабе

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. США закладывают в Сирии "конфликтный потенциал", который может вылиться в новую масштабную войну "всех против всех", заявил на Московской международной конференции по безопасности заместитель начальника Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской.

По его словам, Вашингтон уже взял курс на расчленение Сирии.

Как отмечал, выступая на этой же конференции, министр обороны Сергей Шойгу, международная коалиция не ставила задачи разгромить террористов. По его мнению, цель США и их союзников была другой — расшатать ситуацию в регионе, закрепить в нем свое военное и экономическое присутствие.

Итоги операции в Сирии

Также Рудской подвел итоги военных действий против террористов и рассказал о ситуации в Восточной Гуте.

Как отметил генерал, всего в Сирии про поддержке России и Ирана уничтожили более 65 тысяч боевиков. Также удалось освободить 1245 населенных пунктов и 113 тысяч квадратных километров территории, разминировать более 6,5 тысяч гектаров земли, более 1,5 тысяч километров дорог и около 17200 зданий.

"В населенные пункты Восточной Гуты возвращаются беженцы, покинувшие их по гуманитарным коридорам несколько дней назад … В течение нескольких дней гуманитарная операция в Восточной Гуте должна быть завершена", — рассказал генерал.

Он добавил, что российский центр по примирению сторон совместно с сирийскими властями уже вывел из Восточной Гуты 156 620 человек.