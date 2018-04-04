США готовят Сирию к новой войне, заявили в Генштабе

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. США закладывают в Сирии "конфликтный потенциал", который может вылиться в новую масштабную войну "всех против всех", заявил на Московской международной конференции по безопасности заместитель начальника Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской.
Как отмечал, выступая на этой же конференции, министр обороны Сергей Шойгу, международная коалиция не ставила задачи разгромить террористов. По его мнению, цель США и их союзников была другой — расшатать ситуацию в регионе, закрепить в нем свое военное и экономическое присутствие.
Итоги операции в Сирии
Как отметил генерал, всего в Сирии про поддержке России и Ирана уничтожили более 65 тысяч боевиков. Также удалось освободить 1245 населенных пунктов и 113 тысяч квадратных километров территории, разминировать более 6,5 тысяч гектаров земли, более 1,5 тысяч километров дорог и около 17200 зданий.
"В населенные пункты Восточной Гуты возвращаются беженцы, покинувшие их по гуманитарным коридорам несколько дней назад … В течение нескольких дней гуманитарная операция в Восточной Гуте должна быть завершена", — рассказал генерал.
Он добавил, что российский центр по примирению сторон совместно с сирийскими властями уже вывел из Восточной Гуты 156 620 человек.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>