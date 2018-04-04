В освобожденных поселках Восточной Гуты нашли склады с боеприпасами

ВОСТОЧНАЯ ГУТА, 4 апр — РИА Новости. Сирийские военнослужащие обнаружили в освобожденных от боевиков населенных пунктах Замалька и Сакба в Восточной Гуте склады с боеприпасами и цеха по производству мин и взрывчатки, сообщил журналистам начальник Центра по примирению враждующих сторон генерал Юрий Евтушенко.

"В освобожденных от боевиков населенных пунктах Восточной Гуты правительственные войска продолжают находить цеха по изготовлению оружия и боеприпасов. Второго апреля текущего года военнослужащими сирийской армии в населенных пунктах Замалька и Сакба выявлены склады с боеприпасами и цеха по изготовлению мин и взрывчатки", — сказал он.

По словам Евтушенко, на складе в Замальке обнаружены около трех тысяч гранат, более 500 мин производства Болгарии и США, а также компоненты для изготовления взрывчатых веществ из Саудовской Аравии.

"В освобожденных населенных пунктах Арбил, Замалька, Айн-Терма, Джаубар правительственными войсками проводятся мероприятия по очистке от взрывоопасных предметов и решаются первоочередные задачи по восстановлению инфраструктуры, обеспечению возвращающихся жителей водой и едой", — отметил генерал.

Он добавил, что мирные жители Восточной Гуты продолжают массово возвращаться в освобожденные населенные пункты Сакба, Кафер-Батна, Байт-Сава, Мисраба, Модиара, Хаззе.

"На сегодняшний день в населенные пункты Восточной Гуты вернулось более 50 тысяч человек. На основе достигнутых договоренностей российским Центром по примирению враждующих сторон продолжается вывод боевиков незаконных вооруженных формирований и членов их семей из населенного пункта Дума в Восточной Гуте. За двое суток из города Дума вывезено 2,269 тысячи боевиков и членов их семей", — заключил Евтушенко.