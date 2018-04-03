Коалиция США опровергла публикации об обстреле ее сил на севере Сирии

ВАШИНГТОН, 3 апр — РИА Новости, Алексей Богдановский. Коалиция под руководством США категорически опровергает публикации об обстреле ее сил на севере Сирии, заявил представитель коалиции Райан Дилон.
Накануне представители так называемого народного ополчения Ракки заявили, что обстреляли из минометов базу коалиции в поселении Эйн-Исса на севере Сирии. Представитель коалиции на вопрос, соответствует ли это заявление действительности, заявил РИА Новости, что коалиция не комментирует "неподтвержденные общедоступные сообщения СМИ". Также в последние сутки в интернете появлялись слухи об обстреле колонны коалиции в Сирии. Диллон не уточнил, какие именно публикации он опровергает — об обстреле базы или об обстреле колонны.
США и их союзники с августа 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против запрещенной в России террористической группировки ИГ, причем в Сирии они действуют без согласия официальных властей страны. Народное ополчение Ракки сформировано 26 марта и заявляет, что выступает против присутствия США и коалиции в провинции Ракка.
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