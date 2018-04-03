Коалиция США опровергла публикации об обстреле ее сил на севере Сирии

ВАШИНГТОН, 3 апр — РИА Новости, Алексей Богдановский. Коалиция под руководством США категорически опровергает публикации об обстреле ее сил на севере Сирии, заявил представитель коалиции Райан Дилон.

"Сообщение о том, что силы коалиции были атакованы на севере Сирии в последние 24 часа, а также сообщения о том, что были жертвы, не соответствуют действительности, ложны, просто ерунда", — написал Диллон в Twitter.

Накануне представители так называемого народного ополчения Ракки заявили, что обстреляли из минометов базу коалиции в поселении Эйн-Исса на севере Сирии. Представитель коалиции на вопрос, соответствует ли это заявление действительности, заявил РИА Новости, что коалиция не комментирует "неподтвержденные общедоступные сообщения СМИ". Также в последние сутки в интернете появлялись слухи об обстреле колонны коалиции в Сирии. Диллон не уточнил, какие именно публикации он опровергает — об обстреле базы или об обстреле колонны.

США и их союзники с августа 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против запрещенной в России террористической группировки ИГ, причем в Сирии они действуют без согласия официальных властей страны. Народное ополчение Ракки сформировано 26 марта и заявляет, что выступает против присутствия США и коалиции в провинции Ракка.

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