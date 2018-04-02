Более 900 человек вернулись в свои дома в Сирии за сутки

ХМЕЙМИМ (Сирия), 2 апр — РИА Новости. В Сирии за сутки в свои дома вернулись 923 человека, заявил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.
Он отметил, что в целом обстановка в стране стабилизируется, однако совместный иранско-российско-турецкий координационный центр в течение суток продолжал фиксировать отдельные случаи нарушений в провинциях Алеппо, Латакия, Хомс, Дамаск и Деръа.
Евтушенко заявил, что представители Центра проводят мероприятия по скорейшему возращению к мирной жизни людей населенных пунктов Арбил, Джоубар, Айн-Терма и Замалька. В понедельник в населенном пункте Арбил мирным жителям выдано более тысячи продуктовых наборов и приготовлено 1,3 тысячи порций горячей пищи. Жителям населенного пункта Эль-Хусейния провинции Дейр-эз-Зор привезли воду.
По его словам, российские военные врачи за сутки помогли 90 сирийцам, в том числе 20 детям.
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