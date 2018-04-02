Путин, Эрдоган и Роухани в Анкаре заявят о поддержке суверенитета Сирии

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Лидеры РФ, Турции и Ирана Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Роухани на встрече в Анкаре подчеркнут приверженность поддержки суверенитета Сирии, независимости и территориальной целостности страны, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По инициативе турецкой стороны 4 апреля в Анкаре пройдет вторая трехсторонняя встреча глав государств-гарантов астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию с участием глав Турции, России и Ирана.

"Как мы ожидаем, лидеры и в ходе заседания, и в ходе встречи, и в совместном заявлении подчеркнут приверженность поддержке суверенитета, независимости и территориальной целостности Сирии – это для нас крайне важно", — сказал Ушаков на брифинге.

Он отметил, что все три страны понимают, что нет альтернатив урегулированию сирийского конфликта политическими методами, окончательное слово в этом процессе должно принадлежать гражданам Сирии. "Роль членов международного сообщества – это помогать достичь консенсуса и продвинуться в скорейшем восстановлении прочного мира и возвращения страны к нормальной жизни", — добавил помощник президента.

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