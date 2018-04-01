Минобороны отметило перспективность работы по склонению боевиков к миру

Колонна автобусов с боевиками и членами их семей покидает Восточную Гуту. Архивное фото

Колонна автобусов с боевиками и членами их семей покидает Восточную Гуту. Архивное фото

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Вывод из Восточной Гуты боевиков организаций "Ахрар аш-Шам" и "Фейлак Ар-Рахман" показал перспективность усилий по склонению группировки "Джейш Аль-Ислам" к миру, заявил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

"Успешная операция по выводу незаконного вооруженного формирования "Ахрар аш-Шам" и группировки "Фейлак Ар-Рахман" из Восточной Гуты показала перспективность предпринимаемых усилий по склонению оставшейся в анклаве радикальной группировки "Джейш аль-Ислам" к прекращению боевых действий и разоружению", — отметил Евтушенко.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>