БЕЙРУТ, 31 мар — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Правительственные войска Сирии разблокировали главную автомагистраль, связывающую Дамаск с основными провинциями САР, сообщается в полученной РИА Новости копии заявления командования сирийской армии.

Главная автотрасса была заблокирована на протяжении семи лет, после того как террористы захватили Восточную Гуту. На протяжении всего кризиса из большинства провинций в Дамаск можно было попасть только по объездной дороге.

"Этот успех (освобождение Восточной Гуты) обеспечил открытие главных транспортных дорог между Дамаском и центральными, северными районами, побережьем и через пустыню вплоть до границы с Ираком", — сообщается в заявлении.

В субботу была выведена последняя группа боевиков с юга Восточной Гуты из городов Джоубар, Замальке, Эйн-Терма и Эрбин. Под контролем радикальной группировки "Джейш аль-Ислам*" остается один город в восточном пригороде Дамаска — Дума.

*Запрещенная в России террористическая организация

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