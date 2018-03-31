Колонна автобусов с боевиками и членами их семей покидает Восточную Гуту в направлении Идлиба. Март 2018 года

Колонна автобусов с боевиками и членами их семей покидает Восточную Гуту в направлении Идлиба. Март 2018 года

БЕЙРУТ, 31 мар — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Последняя группа боевиков и членов их семей готовятся к выходу в провинцию Идлиб из крупнейшего форпоста на юге Восточной Гуты в пригороде Дамаска, сообщил РИА Новости источник в службе безопасности Сирии.

"Выходит последняя группа боевиков из городов Джоубар, Замальке, Эрбин и Эйн-Терма в Восточной Гуте в Идлиб. После вывода эти поселения будут полностью освобождены от боевиков", — сказал собеседник агентства.

Южный форпост боевиков в Восточной Гуте, включающий в себя четыре поселения, являлся наиболее опасным для Дамаска. Террористы из Эйн-Терма и Джоубар ежедневно вели минометный и ракетный обстрел центра и спальных кварталов сирийской столицы.

После завершения вывода террористов из Джоубар, Эйн-Терма, Замальки и Эрбина под контролем боевиков останется единственный город в Восточной Гуте — Дума.

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