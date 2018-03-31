Гатилов ожидает скорое завершение вывода боевиков из Восточной Гуты

ЖЕНЕВА, 31 мар — РИА Новости, Елизавета Исакова. Полный вывод боевиков из Восточной Гуты в Сирии завершится в ближайшее время, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов.

"Выход уже идет во всем регионе Восточной Гуты. Есть понимание, что этот процесс будет завершен в ближайшее время", — сказал собеседник агентства.

По его словам, вывод боевиков из Восточной Гуты очень важен, потому что этот район Дамаска был "болевой точкой, привлекавшей внимание со стороны международного сообщества с точки зрения гуманитарной ситуации".

"Хорошо известно, что там засели боевики "Джебхат ан-Нусры"*, которые вели обстрелы жилых районов Дамаска, включая и территорию нашего диппредставительства. Конечно, этот вопрос требовал решения. Сейчас есть договоренность о выводе боевиков. Процесс пошел, и это свидетельствует о том, что эта проблема может быть решена уже в самое ближайшее время", — отметил он.

В четверг министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что около 90% Восточной Гуты перешло под контроль правительственных войск Сирии, большая часть боевиков эвакуирована.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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