Гатилов ожидает скорое завершение вывода боевиков из Восточной Гуты

ЖЕНЕВА, 31 мар — РИА Новости, Елизавета Исакова. Полный вывод боевиков из Восточной Гуты в Сирии завершится в ближайшее время, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов.
По его словам, вывод боевиков из Восточной Гуты очень важен, потому что этот район Дамаска был "болевой точкой, привлекавшей внимание со стороны международного сообщества с точки зрения гуманитарной ситуации".
"Хорошо известно, что там засели боевики "Джебхат ан-Нусры"*, которые вели обстрелы жилых районов Дамаска, включая и территорию нашего диппредставительства. Конечно, этот вопрос требовал решения. Сейчас есть договоренность о выводе боевиков. Процесс пошел, и это свидетельствует о том, что эта проблема может быть решена уже в самое ближайшее время", — отметил он.
*Террористическая организация, запрещенная в России
Читайте полный текст интервью Геннадия Гатилова >>
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>