Из Восточной Гуты с начала действия гумпауз вышли более 150 тысяч человек

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Более 150 тысяч человек вышли из Восточной Гуты с начала действия "гуманитарных пауз", сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

"Всего с начала действия "гуманитарных пауз" из Восточной Гуты при содействии российского Центра организован выход более 150 тысяч человек", — говорится в сообщении.

Отмечается, что продолжается организованное российским Центром по примирению враждующих сторон в Сирии возвращение мирных жителей в освобожденные от боевиков населенные пункты Восточной Гуты Сакба, Кафер-Батна, Айн-Терна, Замалька, Хараста-эль-Басаль и другие, а также оказание им гуманитарной и медицинской помощи.

Ведомство сообщает, что по гуманитарным коридорам из Восточной Гуты при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии продолжает выходить мирное население. За минувшие сутки по гуманитарному коридору в н.п. Мухайям Аль-Вафедин город Думу покинули 607 мирных жителей. Всего с 28 февраля из этого населенного пункта организован выход 29 102 человек.

Как сообщает пресс-служба, Российским Центром по примирению враждующих сторон в Сирии в районах пунктов пропуска гуманитарных коридоров, предназначенных для выхода мирных граждан из Восточной Гуты, продолжена онлайн-трансляция с камер видеонаблюдения.

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