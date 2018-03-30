За время гумпауз Восточную Гуту покинули 144 тысячи человек

РИА НОВОСТИ: ЗА ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ ГУМАНИТАРНЫХ ПАУЗ ИЗ ВОСТОЧНОЙ ГУТЫ БЫЛО ВЫВЕДЕНО ПОЧТИ 144 ТЫС ЧЕЛОВЕК – ЦЕНТР ПО ПРИМИРЕНИЮ В СИРИИ