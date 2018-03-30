МИД Франции пояснил позицию по Сирии

ПАРИЖ, 30 мар — РИА Новости, Виктория Иванова. Франция не планирует проводить новую операцию на севере Сирии, заявили в пятницу в ходе брифинга в МИД страны.
"Франция остается вовлеченной в совместную борьбу (с терроризмом) и не планирует проведение новой операции на севере Сирии, вне той, которая ведется международной коалицией против ИГ*", — отметили в ведомстве.
Дипломаты подчеркнули, что "Франция работает над стабилизацией освобожденных от ИГ* районов на севере Сирии".
Представитель президента Турции Ибрагим Калын в пятницу заявил, что Анкара не принимает предложение президента Франции Эммануэля Макрона о диалоге с "Сирийскими демократическими силами" (SDF) и возможном посредничестве Франции.
Турецкий вице-премьер Бекир Боздаг в пятницу отметил, что Анкара обвинила Париж в поддержке терроризма после заявления президента Франции Эммануэля Макрона о диалоге с курдскими "Сирийскими демократическими силами" (SDF) и возможном посредничестве Франции между SDF и Турцией.
*Запрещенная в России террористическая организация
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