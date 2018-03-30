Генштаб рассказал о проведении гуманитарной операции в Восточной Гуте

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Российский Центр по примирению враждующих сторон совместно с сирийскими властями проводит в Восточной Гуте беспрецедентную по масштабу гуманитарную операцию, заявил начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

"Российским Центром по примирению враждующих сторон совместно с сирийскими властями в пригороде Дамаска Восточной Гуте проводится беспрецедентная по масштабу гуманитарная операция. Через специально созданные гуманитарные коридоры из данного района выводятся мирные жители, боевики и их семьи. Всего с начала действия гуманитарных пауз из Восточной Гуты выведено 143 тысячи 194 человека, в том числе 105 857 мирных жителей, а также 13 793 боевика и 23 544 члена их семей", — сказал он.

Отмечается, что контроль вывода мирных жителей осуществляется представителями ООН и других международных организаций. Ход гуманитарной операции в Восточной Гуте в режиме реального времени транслируется на официальном сайте Минобороны России и по центральным российским телеканалам.

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