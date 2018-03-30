В пригороде Ракки жители восстали против подконтрольных США формирований

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. В пригороде Ракки коренное арабское население начало восстание против подконтрольных США формирований, заявил начальник главного оперативного управления Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской.

По его словам, восстание началось 25 марта в районе Аль-Мансура, расположенном в 25 километрах юго-западнее Ракки. Недовольство местных жителей вызвало то, что поддерживаемые США боевики "ведут себя на чужой земле, как оккупанты".

Как отметил генерал, командование Сирийских Демократических Сил и местные органы самоуправления, назначенные американцами, не справляются с решением гуманитарных проблем.

"Коренное арабское население подвергается репрессиям и поборам, проводится принудительная мобилизация. Это вызывает острое недовольство местных жителей", — добавил Рудской.

По его словам, в Ракке обстановка все еще катастрофическая.

"В столице провинции, куда вернулось около 95 тысяч человек, почти полностью разрушена инфраструктура, жители не имеют доступа к коммунальным и социальным услугам. В городе функционирует лишь одна больница и родильный дом", — сказал он.

Рудской отметил, что из-за неработающего водопровода есть серьезные проблемы с обеспечением водой — зачастую ее берут прямо из Евфрата.

Ситуация в Восточной Гуте

Также он рассказал о ситуации в Восточной Гуте. Как подчеркнул Рудской, уже неделю там не идут бои, основная часть территории находится под контролем сирийского правительства.

По его словам, в пригороде "проводится беспрецедентная по масштабу гуманитарная операция".

"Всего с начала действия гуманитарных пауз из Восточной Гуты выведено 143 тысячи 194 человека, в том числе 105 857 мирных жителей, а также 13 793 боевика и 23 544 члена их семей", — добавил генерал.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>