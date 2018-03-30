Турция отвергла предложение Макрона о диалоге с сирийскими курдами

АНКАРА, 30 мар — РИА Новости, Алёна Палажченко. Анкара не принимает предложение президента Франции Эммануэля Макрона о диалоге с "Сирийскими демократическими силами" (SDF) и возможном посредничестве Франции, заявил представитель президента Турции Ибрагим Калын в пятницу.

Макрон в четверг встретился с делегацией "Сирийских демократических сил" (SDF) и заявил об их поддержке со стороны Парижа, в частности, для стабилизации ситуации на северо-востоке страны. Как отмечается в коммюнике Елисейского дворца, Макрон выразил надежду на возможность установления диалога между Турцией и "Сирийскими демократическими силами" при содействии Франции и мирового сообщества.

"Мы отвергаем далекий от серьезности подход относительно "диалога, контактов и посредничества" между Турцией и террористической структурой (SDF). Вместо того, чтобы делать шаги, которые приведут террористическую группировку к легализации, страны, которых мы считаем друзьями и союзниками, должны демонстрировать открытую и ясную позицию против любого терроризма. Различные названия не спрячут истинное лицо террористической организации", — написал Калын в Twitter.

По его словам, под названием SDF пытаются легализоваться члены запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и связанные с ними силы самообороны сирийских курдов.

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