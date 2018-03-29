МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Информация СМИ, что израильские истребители обманули радары России в Сирии и провели разведку на большой высоте, является полной глупостью, заявил источник в Минобороны РФ.

"Информация, опубликованная в ряде СМИ со ссылкой на иностранный источник, о том, что "израильские истребители обманули российские радары в Сирии и провели разведку на большой высоте" – полная глупость", — сказал он.

Как отметил источник, любой летательный аппарат на большой высоте становится легко обнаруживаемым и уязвимым для систем ПВО большинства стран. Со времен сбитого американского У-2 над территорией Советского Союза никто не пытается на большой высоте нарушать чужое воздушное пространство.

Источник сообщил, что средства ПВО Сирии уже не раз доказывали, что не только обнаруживают, но и сбивают ракеты класса "воздух-поверхность", у которых эффективная отражающая поверхность намного меньше, чем у самолета F-35.

"Что касается российских средств ПВО в САР, то они надежно прикрывают российские объекты в Тартусе и Хмеймиме", — подчеркнул источник в российском военном ведомстве.

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