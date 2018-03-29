Госдеп не знает о планах по "выходу из Сирии", о которых сказал Трамп

ВАШИНГТОН, 29 мар — РИА Новости. Госдепартамент США не располагает информацией о планах по "выходу из Сирии", о чем ранее в четверг заявил президент Дональд Трамп.

"Мне неизвестно (о такой политике)", — заявила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт, отвечая на вопрос, известно ли ей о политике США по "выходу из Сирии".

"Я не буду комментировать того, что я сама не слышала, и советую вам обратиться в Белый дом", — заявила Науэрт на брифинге.

Ранее в четверг Трамп, выступая в Огайо, в очередной раз сказал, что США уйдут из Сирии "очень скоро" и "пусть другие об этом (ситуации в Сирии — ред.) заботятся".

Подобные заявления президент делал еще во время предвыборной кампании, однако военнослужащие США по-прежнему находятся в Сирии без разрешения официального Дамаска.

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