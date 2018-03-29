Восточную Гуту почти полностью освободили от террористов

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Пригород Дамаска Восточная Гута практически полностью освобожден от боевиков в результате успешной контртеррористической операции вооруженных сил Сирии при поддержке ВКС РФ, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы особое внимание по понятным причинам уделили гуманитарной ситуации в Сирии. В результате завершающейся контртеррористической операции в Восточной Гуте этот пригород сирийской столицы практически полностью очищен от террористических и экстремистских элементов, которые на протяжении долгих лет убивали, калечили, подвергали смертельной опасности мирных жителей Дамаска, обстреливая из минометов жилые здания, жилые кварталы, объекты инфраструктуры и иностранные дипломатические миссии, как вы знаете, в том числе российские представительства", — заявил Лавров по итогам переговоров со спецпредставителем ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой.

Он назвал переговоры "полезными".

"В России придают большое значение роли ООН в процесса поиска решения сирийского конфликта, и те шаги в направлении урегулирования, о которых сирийцы договорились на созванном по инициативе России, Ирана и Турции в Сочи конгрессе сирийского национального диалога, предстоит совместными усилиями претворять в жизнь под эгидой ООН. Речь идет, и мы сегодня об этом подробно говорили, о согласованных принципах функционирования сирийского государства, которые по сути подтвердили, закрепили на уровне очень представительной группы участников сирийского национального конгресса те 12 принципов, которые Стаффан де Мистура в начале своей деятельности на этом посту сформулировал в качестве основы для продвижения политического урегулирования и конституционного процесса", — добавил министр.

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