Жители Восточной Гуты скоро смогут вернуться в свои дома, заявил Шойгу

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Беженцы начнут возвращаться в Восточную Гуту в ближайшие дни, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу на встрече со спецпредставителем генсека ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой.

"Там начнется уже нормальная жизнь по восстановлению всего того, что необходимо восстановить", — сказал глава оборонного ведомства.

Он добавил, что страдания людей, которые длятся уже семь лет, вскоре прекратятся, а угроза, которая по сей день актуальна для Дамаска, отойдет на второй план.

Ранее сообщалось, что жители Думы — последнего оккупированного боевиками города в регионе — вышли на улицы и призвали группировку "Джейш аль-Ислам"* к сотрудничеству с властями Сирии.

От террористов требуют принять условия перемирия и не мешать эвакуации. В противном случае правительственные войска начнут наземную операцию.

Ранее сообщалось, что с территории Восточной Гуты за время действия гуманитарных пауз вывели более 128 тысяч мирных жителей и не менее 10 тысяч членов вооруженных группировок.

По словам замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России Станислава Гаджимагомедова, многие боевики в окрестностях Дамаска поддерживают контакт с Центром примирения и в ближайшее время будут готовы сложить оружие.

*Запрещенная в России террористическая организация.

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