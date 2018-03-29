Лавров назвал тему встречи Путина, Эрдогана и Роухани в Турции

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Президенты России, Турции и Ирана Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Роухани во время саммита в Турции 4 апреля рассмотрят реализацию астанинских договоренностей, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече со спецпосланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой.

"Наша сегодняшняя встреча весьма и весьма своевременна еще и потому, что она проходит накануне запланированной на 4 апреля встречи в верхах стран-гарантов астанинского процесса в Анкаре, где президенты Путин, Роухани и Эрдоган рассмотрят ход выполнения астанинских договоренностей, который был инициирован ими в поддержку решений ООН, прежде всего резолюции 2254", — заявил Лавров.

Он отметил, что на встрече с де Мистурой рассчитывает рассмотреть проблемы гуманитарного содействия народу Сирии, а также вопросы, связанные с восстановлением инфраструктуры и экономики страны.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Переговоры по урегулированию проходят на площадках Женевы и Астаны.

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