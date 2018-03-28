ВАШИНГТОН, 28 мар — РИА Новости. По меньшей мере 855 человек погибли в результате ударов коалиции во главе с США в Ираке и Сирии с момента начала военной операции против террористов в августе 2014 года.
Согласно документу, 522 сообщения о жертвах все еще изучаются. При этом отмечается, что сообщения о жертвах, признанные коалицией "не вызывающими доверия", не обязательно содержат ложные данные о жертвах – в них просто может быть "недостаточно доказательств" того, что эти жертвы были.
США и их союзники с августа 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против ИГ*, причем в Сирии они действуют без согласия официальных властей страны.
*Запрещенная в России террористическая организация
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>