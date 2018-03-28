Из Восточной Гуты с начала гумпауз вышли более 128 тысяч человек

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Более 128 тысяч человек при содействии Центра по примирению вышли из Восточной Гуты с начала действия "гуманитарных пауз" в Сирии, сообщает Минобороны РФ.

"По предоставленным гуманитарным коридорам из Восточной Гуты при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирийской Арабской Республики продолжает выходить мирное население. Всего с начала действия "гуманитарных пауз" из Восточной Гуты при содействии Центра организован выход более 128 тысяч человек", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что по гумкоридору в населенном пункте Мухайям Аль-Вафедин при содействии Центра продолжается вывод мирного населения из города Дума. Всего с 28 февраля из этого пункта организован выход более 25,5 тысячи человек. Кроме того, за вторник в пункт Мухайям Аль-Вафедин российские военнослужащие доставили и раздали тысячу продуктовых наборов.

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