Боевики обстреляли кварталы Дамаска, погибли 27 жителей

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Боевики во вторник выпустили 13 мин по кварталам Дамаска, в результате погибли 27, ранены 58 мирных жителей, есть разрушения, сообщил начальник российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

"В течение дня боевики незаконных вооруженных формирований из района Мухайям-Эль-Ярмук провинции Дамаск шесть раз обстреляли столичные кварталы, выпущено 13 мин. Погибло 27 и ранено 58 мирных жителей. Есть разрушения", — сказал он.

Также, по словам Евтушенко, Иран, Россия и Турция в течение суток фиксировали случаи нарушения прекращения огня в провинциях Алеппо, Латакия, Дамаск и Деръа.

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