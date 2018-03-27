Трамп и Макрон обсудили сотрудничество с Турцией для урегулирования в Сирии

ВАШИНГТОН, 27 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном необходимость укрепления сотрудничества с Турцией для разрешения ситуации в Сирии, сообщил Белый дом по итогам состоявшегося во вторник телефонного разговора двух лидеров.

"Президент Трамп подчеркнул необходимость интенсификации взаимодействия с Турцией в плане существующих общих стратегических сложностей в Сирии", — сообщила пресс-служба президента США.

По данным Белого дома, стороны также "обсудили торговлю между США и Евросоюзом и будущие шаги по противодействию нечестной торговой политике Китая".

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