ДАМАСК, 24 мар — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Российский центр по примирению враждующих сторон в Сирии продолжает вести успешные переговоры с боевиками по их выводу с семьями из Восточной Гуты, рассказал РИА Новости координатор группы дружбы с парламентом Сирии Дмитрий Саблин.

Депутат находился в Дамаске с рабочим визитом, в ходе которого у него в том числе состоялась встреча с гражданами, вышедшими из Восточной Гуты.

"Россия не на словах, как лицемерные западные правозащитники, а на деле помогает сирийскому народу. Я говорил с нашими военными, они успешно проводят переговоры (по выводу боевиков). И не только силой, но и словом убеждения Восточная Гута в ближайшее время снова станет мирной",- сказал Саблин.

На сегодняшний день благодаря успешным переговорам удалось вывести боевиков из одного из крупнейших городов Восточной Гуты — Харасты. Ранее боевики передали под контроль армии целый ряд поселений и деревень.

В субботу автобусы начали вывозить в Идлиб боевиков и членов их семей из поселений Ирбин и Джоубар. Под контролем боевиков в окружении остается лишь город Дума, освобождение, которого будет означать освобождение от террористов всей Восточной Гуты.

Саблин добавил, что обсуждал ситуацию в Восточной Гуте с губернатором провинции Дамаск Аляа Муниром Ибрагимом, и тот рассказал, как ведётся работа по размещению беженцев, выходящих по коридорам, созданным российскими военнослужащими.

"Люди действительно нуждаются во всем. Дети, которым мы привезли помощь, родились уже во время войны. Многие из них не видели не только конфет, но и свежего хлеба на молоке, и ели его как лучшее лакомство. Наших военных из Центра по примирению враждующих сторон эти люди встречают как спасителей", — отметил собеседник агентства.

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