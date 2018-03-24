Восточную Гуту за два дня покинули 4,9 тысячи боевиков "Ахрар аш-Шам"*

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Восточную Гуту за два дня покинули более 4,9 боевиков группировки "Ахрар аш-Шам"* и членов их семей, их доставили в зону деэскалации Идлиб, сообщил на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

По его словам, Центром по примирению при поддержке правительства Сирии проведена уникальная двухдневная операция по выводу боевиков группировки "Ахрар Аш-Шам"* и членов их семей из населенного пункта Хараста-Эль-Басаль.

"Анклав покинуло 4979 боевиков и членов их семей. Все они доставлены в населенный пункт Калъат Аль-Мудик зоны деэскалации "Идлиб", — сказал Евтушенко.

Совет Безопасности ООН 24 февраля принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны прекратили столкновения и обеспечили гуманитарную паузу по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии. Вооруженные бандформирования в Восточной Гуте ежедневно ведут ракетные и минометные обстрелы Дамаска. В зоне поражения находятся как окраины, так и центральные районы города.

По поручению президента РФ Владимира Путина с 27 февраля в районе Восточной Гуты была введена ежедневная гуманитарная пауза и открыто несколько гуманитарных коридоров.

* Запрещенная в России террористическая группировка

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