В субботу из Восточной Гуты вышли более 1,7 тысячи человек

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. В субботу из Восточной Гуты вышли более 1,7 тысячи человек, сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

"Под контролем Центра по примирению введена в действие двадцать шестая "гуманитарная пауза". Через гуманитарный коридор в районе населенного пункта Мухайям Аль-Вафедин вышло за день 1717 человек", — сказал он на брифинге.

Евтушенко добавил, что С 28 февраля через этот коридор населенный пункт Дума покинули почти 23,4 тысячи человек.

Совет Безопасности ООН 24 февраля принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны прекратили столкновения и обеспечили гуманитарную паузу по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии. Вооруженные бандформирования в Восточной Гуте ежедневно ведут ракетные и минометные обстрелы Дамаска. В зоне поражения находятся как окраины, так и центральные районы города.

По поручению президента РФ Владимира Путина с 27 февраля в районе Восточной Гуты была введена ежедневная гуманитарная пауза и открыто несколько гуманитарных коридоров.

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