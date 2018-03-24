Турецкие военные и сирийская оппозиция полностью взяли Африн под контроль

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Сирийский Африн полностью находится под контролем турецких военных и формирований оппозиционной "Сирийской свободной армии" (ССА), сообщает издание Daily Sabah со ссылкой на заявление вооруженных сил Турции.
Ранее сообщалось, что турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что военная операция турецких вооруженных сил в соседней Сирии не ограничится городом Африн и продолжится в Манбидже и Идлибе. По словам президента, с начала операции "Оливковая ветвь" в Африне вооруженные силы в общей сложности нейтрализовали 3,7 тысячи "террористов".
Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии". Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.
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