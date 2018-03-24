Турецкие военные и сирийская оппозиция полностью взяли Африн под контроль

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Сирийский Африн полностью находится под контролем турецких военных и формирований оппозиционной "Сирийской свободной армии" (ССА), сообщает издание Daily Sabah со ссылкой на заявление вооруженных сил Турции.

В турецких ВС также заявили, что все поселения в районе Африна освобождены от боевиков.

Ранее сообщалось, что турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что военная операция турецких вооруженных сил в соседней Сирии не ограничится городом Африн и продолжится в Манбидже и Идлибе. По словам президента, с начала операции "Оливковая ветвь" в Африне вооруженные силы в общей сложности нейтрализовали 3,7 тысячи "террористов".

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии". Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.

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