Из Восточной Гуты продолжает выходить мирное население

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Минобороны РФ сообщило о продолжении выхода мирного населения из Восточной Гуты.

"По предоставленным гуманитарным коридорам из Восточной Гуты при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон продолжает выходить мирное население", — говорится в сообщении департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

В российском военном ведомстве напомнили о трансляции, организованной Центром по примирению враждующих сторон на территории САР в районах пунктов пропуска гуманитарных коридоров, предназначенных для выхода мирных граждан из Восточной Гуты.

"На официальном сайте Минобороны России ведется трансляция с камеры видеонаблюдения, установленной в районе пункта пропуска "Мухайям Аль-Вафедин", — уточняется в сообщении.

Добавляется, что за прошедшие сутки представители ЦПВС обеспечили горячим питанием шесть тысяч жителей и выдали более двух тысяч продуктовых наборов.

В пятницу начальник ЦПВС в САР генерал-майор Юрий Евтушенко сообщил, что более 100 тысяч человек покинули Восточную Гуту в Сирии после начала действия "гуманитарных пауз".

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