Из Восточной Гуты продолжает выходить мирное население

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Минобороны РФ сообщило о продолжении выхода мирного населения из Восточной Гуты.
В российском военном ведомстве напомнили о трансляции, организованной Центром по примирению враждующих сторон на территории САР в районах пунктов пропуска гуманитарных коридоров, предназначенных для выхода мирных граждан из Восточной Гуты.
Добавляется, что за прошедшие сутки представители ЦПВС обеспечили горячим питанием шесть тысяч жителей и выдали более двух тысяч продуктовых наборов.
В пятницу начальник ЦПВС в САР генерал-майор Юрий Евтушенко сообщил, что более 100 тысяч человек покинули Восточную Гуту в Сирии после начала действия "гуманитарных пауз".
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