Сирийская армия освободила от террористов два города в Восточной Гуте

ДАМАСК, 23 мар — РИА Новости. Сирийская армия взяла под полный контроль города Эйн-Терма и Хараста — два из трех крупнейших оплотов террористов в Восточной Гуте под Дамаском, сообщил РИА Новости информированный источник на месте.

"Армия контролирует Эйн-Терму и Харасту, сопротивление прекратилось в Джоубаре и Ирбин. Под контролем боевиков остается только Дума", — сказал собеседник агентства.

По словам источника, инженерные бригады уже работают в Харасте после того, как оттуда вывезли боевиков и членов их семей. Сегодня из Харасты выехало 3034 человека на 59 автобусах, включая 1072 боевика. Всего в Идлиб было вывезено шесть тысяч человек.

Под контролем боевиков в Восточной Гуте остается один крупный форпост — город Дума, после освобождения которого восточный пригород Дамаска можно будет считать полностью свободным от террористов.