Премьер-министр Сирии отметил ведущую роль России в восстановлении страны

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар — РИА Новости. Россия возглавляет послевоенное экономическое восстановление и развитие Сирийской Арабской Республики, заявил в ходе встречи с российскими бизнесменами в Дамаске премьер-министр Сирии Имад Хамис, сообщила пресс-служба Ялтинского международного экономического форума.

Делегация российского бизнеса побывала в Дамаске, где прошла встреча с премьер-министром Сирии. В состав российской делегации вошли представители республики Крым, общероссийской общественной организации "Деловая Россия" и оргкомитета IV Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ).

"Наша встреча свидетельствует об уровне отношений и желании их закрепить. Когда к нам едут бизнесмены, обладающие политическим опытом — это полезно для общего дела. Победа над терроризмом близка благодаря России. Россия находится в авангарде послевоенного экономического восстановления Сирии", — сказал в своей вступительной речи премьер-министр, которого цитирует пресс-служба ЯМЭФ.

Стороны выразили желание развивать сотрудничество не только в сфере нефтедобычи, но и в строительном секторе, сельском хозяйстве, легкой промышленности.

"Сирийская продукция от известного во всем мире текстиля до фруктов и овощей очень конкурентоспособна и обладает хорошим качеством при соответствующих ценах. Причем географическое расположение страны делает ее важным международным рынком и открывает широкие возможности для экспорта. К тому же аппетит инвесторов взывает объективный запрос на восстановление инфраструктуры и налаживание портовых отношений. Еще одно перспективное направление в рамках совместных инвестиций мы видим в сфере связи и IT", — сказал в своем выступлении сопредседатель "Деловой России" и оргкомитета IV ЯМЭФ Андрей Назаров.

Председатель правительства Сирийской Арабской Республики принял приглашение на Ялтинский международный экономический форум и готов направить в Крым членов правительства для обсуждения вопросов экономического сотрудничества. В Крыму в рамках ЯМЭФ пройдет конференция, посвященная вопросам послевоенного экономического восстановления страны. Конференция состоится в Ливадии 21 апреля.

ЯМЭФ — ежегодное деловое международное мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму. Организаторы форума: правительство Крыма, Фонд "ЯМЭФ" при поддержке администрации президента России. В 2017 году в Ялтинском форуме участвовали более 200 иностранных гостей из 46 стран. В 2018 году ЯМЭФ пройдет с 19 по 21 апреля, его участниками станут около 3 тысяч человек, в том числе многочисленные иностранные гости. Среди больших делегаций из-за рубежа ожидаются политики, бизнесмены и общественники из Германии, Австрии, Греции, других европейских стран, Китая и Сирии.

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