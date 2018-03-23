Минобороны опровергло сообщения СМИ об ударах по Восточной Гуте

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Минобороны РФ опровергло сообщения западных СМИ о якобы нанесении ВКС России ударов "зажигательными бомбами" в Восточной Гуте в Сирии, сообщает в пятницу российское министерство.

"Российская авиация не наносит ударов по жилым кварталам Восточной Гуты и, тем более, не применяет, в отличие от возглавляемой США международной коалиции, зажигательных боеприпасов. Сообщения, распространяемые мошенниками на человеческом горе, — "Белых касок", а также британской так называемой "Обсерватории по правам человека в Сирии", — заведомая ложь", — говорится в сообщении.

Как подчеркивают в Минобороны, ту же самую информацию подтверждают и представители группировок вооруженной оппозиции, принявшие решение выехать из Восточной Гуты в зону деэскалации Идлиб.

"Поэтому слепая готовность отдельных европейских СМИ к цитированию любой лживой информации со ссылками на "Белых касок", в очередной раз вызывает недоумение", — добавляется в сообщении.