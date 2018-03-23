Более тысячи боевиков покинут Восточную Гуту, сообщил источник

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Около 1,4 тысячи боевиков и членов их семей должны выйти из города Хараста в Восточной Гуте, сообщил РИА Новости источник в силах безопасности Сирии.

Минобороны РФ сообщило в пятницу, что в результате переговоров российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии достигнута договоренность по выводу боевиков группировки "Ахрар аш-Шам"* из Харасты в Восточной Гуте. В четверг по организованному гуманитарному коридору вышли почти 1,9 тысячи боевиков и членов их семей, которых автобусами перевозят в провинцию Идлиб.

Ранее сообщалось, что 655 боевиков и членов их семей уже выехали из города.

"Ожидается, что 1400 боевиков из Харасты и их семьи выйдут в составе второй группы", — сообщил источник.

Источник также отметил, что боевики и их семьи выехали в сторону города Идлиб на севере Сирии.

Хараста является одним из трех главных оплотов террористов в Восточной Гуте, которые находятся в плотном кольце правительственных сил Сирии.

Совет Безопасности ООН 24 февраля принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны прекратили столкновения и обеспечили гуманитарную паузу по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии. Вооруженные бандформирования в Восточной Гуте ежедневно ведут ракетные и минометные обстрелы Дамаска. В зоне поражения находятся как окраины, так и центральные районы города.

С 27 февраля в районе Восточной Гуты была введена ежедневная гуманитарная пауза и открыто несколько гуманитарных коридоров.

* Запрещенная в России террористическая группировка