Более тысячи боевиков покинут Восточную Гуту, сообщил источник

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Около 1,4 тысячи боевиков и членов их семей должны выйти из города Хараста в Восточной Гуте, сообщил РИА Новости источник в силах безопасности Сирии.
Ранее сообщалось, что 655 боевиков и членов их семей уже выехали из города.
"Ожидается, что 1400 боевиков из Харасты и их семьи выйдут в составе второй группы", — сообщил источник.
Источник также отметил, что боевики и их семьи выехали в сторону города Идлиб на севере Сирии.
Хараста является одним из трех главных оплотов террористов в Восточной Гуте, которые находятся в плотном кольце правительственных сил Сирии.
С 27 февраля в районе Восточной Гуты была введена ежедневная гуманитарная пауза и открыто несколько гуманитарных коридоров.
* Запрещенная в России террористическая группировка
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