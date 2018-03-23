В Сирии за сутки 15 населенных пунктов присоединились к перемирию

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. За сутки в Сирии подписано 15 соглашений о присоединении к режиму прекращения боев с населенными пунктами в провинциях Дераа и Эль-Кунейтра, сообщается в пятницу на сайте Минобороны.

"В течение суток подписано пятнадцать соглашений о присоединении к режиму прекращения боевых действий с населенными пунктами: Деръа-Маншия-Аль-Сабин, Эс-Санамейн, Алькин, Манкат-Эль-Хатаб, Каммуне, Буэдан, Бурак, Белия, Эш-Шакрахия, Атаман, Кета, Шейх-Мискин, Месмия провинции Деръа, Умм-Батна и Эль-Халидия провинции Эль-Кунейтра", — говорится в сообщении.

Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 2452.

Как сообщает ведомство, российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 14 случаев стрельбы в провинциях: Латакия – пять, Дамаск – семь, Хомс – два. Турецкой частью представительства зафиксировано 11 случаев стрельбы в провинции: Дамаск – шесть, Идлиб – два, Хама – два, Деръа – один.

Сообщается, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон в САР гуманитарные акции не проводились. Медицинскую помощь получили 98 человек.

Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось — 234.

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