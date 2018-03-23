Более 1,8 тысячи боевиков и членов их семей вывели из Харасты

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. В результате переговоров российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии достигнута договоренность по выводу боевиков группировки "Ахрар аш-Шам"* из Харасты в Восточной Гуте, сообщает в пятницу Минобороны РФ.
"В результате переговоров руководства российского Центра по примирению враждующих сторон с лидерами группировки "Ахрар аш-Шам"* достигнута договоренность по выводу боевиков этой группировки из населенного пункта Хараста (Восточная Гута)", — говорится в сообщении.
Как отметили в Минобороны, 22 марта по организованному гуманитарному коридору осуществлен выход 1895 боевиков и членов их семей, которые перевозятся автобусами в провинцию Идлиб колоннами по 50 машин.
"На протяжении всего маршрута их безопасность обеспечивается сирийской полицией под контролем офицеров российского Центра по примирению и представителей Сирийского Арабского Красного Полумесяца", — сообщили в Минобороны.
Хараста является одним из трех главных оплотов террористов в Восточной Гуте, которые находятся в плотном кольце правительственных сил Сирии.
По поручению президента РФ Владимира Путина с 27 февраля в районе Восточной Гуты была введена ежедневная гуманитарная пауза и открыто несколько гуманитарных коридоров.
* Запрещенная в России террористическая группировка
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