Более 1,8 тысячи боевиков и членов их семей вывели из Харасты

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. В результате переговоров российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии достигнута договоренность по выводу боевиков группировки "Ахрар аш-Шам"* из Харасты в Восточной Гуте, сообщает в пятницу Минобороны РФ.

"В результате переговоров руководства российского Центра по примирению враждующих сторон с лидерами группировки "Ахрар аш-Шам"* достигнута договоренность по выводу боевиков этой группировки из населенного пункта Хараста (Восточная Гута)", — говорится в сообщении.

Как отметили в Минобороны, 22 марта по организованному гуманитарному коридору осуществлен выход 1895 боевиков и членов их семей, которые перевозятся автобусами в провинцию Идлиб колоннами по 50 машин.

"На протяжении всего маршрута их безопасность обеспечивается сирийской полицией под контролем офицеров российского Центра по примирению и представителей Сирийского Арабского Красного Полумесяца", — сообщили в Минобороны.

Хараста является одним из трех главных оплотов террористов в Восточной Гуте, которые находятся в плотном кольце правительственных сил Сирии.

Совет Безопасности ООН 24 февраля принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны прекратили столкновения и обеспечили гуманитарную паузу по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии. Вооруженные бандформирования в Восточной Гуте ежедневно ведут ракетные и минометные обстрелы Дамаска. В зоне поражения находятся как окраины, так и центральные районы города.

По поручению президента РФ Владимира Путина с 27 февраля в районе Восточной Гуты была введена ежедневная гуманитарная пауза и открыто несколько гуманитарных коридоров.

* Запрещенная в России террористическая группировка

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