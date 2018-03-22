Центр по примирению доставил горячую пищу жителям Восточной Гуты

ВОСТОЧНАЯ ГУТА (Сирия), 22 мар – РИА Новости. Специалисты центра по примирению враждующих сторон в Сирии в четверг организовали доставку горячего питания для 8 тысяч мирных жителей Восточной Гуты, сообщил журналистам представитель ЦПВС генерал-майор Владимир Золотухин.
По его словам, центр по примирению враждующих сторон сосредоточил свои усилия на организации медицинской помощи, доставке горячего питания, а также распределении спальных комплектов и других предметов первой необходимости среди беженцев в пунктах пропуска и лагерях беженцев.
Выход мирных жителей через пункты пропуска "Мухайям Аль-Вафедин", "Хаммурия" и "Хараста-Эль-Басаль" гуманитарного коридора из районов Восточной Гуты продолжается.
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