Из Восточной Гуты с начала действия гумпауз вывели более 86 тысяч человек

Выход мирных граждан из Хаммурии в Восточной Гуте через гуманитарный коридор

Выход мирных граждан из Хаммурии в Восточной Гуте через гуманитарный коридор

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Более 86 тысяч человек были выведены из Восточной Гуты с начала действия гуманитарных пауз, сообщил начальник российского центра по примирению в Сирии Юрий Евтушенко.

"Всего с начала действия "гуманитарных пауз" в Восточной Гуте при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон было выведено 86 123 человека", — сказал он.

Евтушенко добавил, что за сутки через гуманитарный коридор в районе населенного пункта Мухайям аль-Вафедин вышли 5.178 человек. "Всего с 28 февраля через этот коридор вышли 8 003 человека", — добавил представитель центра.

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