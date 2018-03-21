Из Восточной Гуты с начала действия гумпауз вывели более 86 тысяч человек

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Более 86 тысяч человек были выведены из Восточной Гуты с начала действия гуманитарных пауз, сообщил начальник российского центра по примирению в Сирии Юрий Евтушенко.
"Всего с начала действия "гуманитарных пауз" в Восточной Гуте при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон было выведено 86 123 человека", — сказал он.
Евтушенко добавил, что за сутки через гуманитарный коридор в районе населенного пункта Мухайям аль-Вафедин вышли 5.178 человек. "Всего с 28 февраля через этот коридор вышли 8 003 человека", — добавил представитель центра.
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