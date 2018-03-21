Российские военные доставили гумпомощь жителям Сакбы в Восточной Гуте

ВОСТОЧНАЯ ГУТА (СИРИЯ), 21 мар — РИА Новости. Российские военные Центра по примирению враждующих сторон доставили гуманитарную помощь жителям освобожденной Сакбы в Восточной Гуте, сообщил представитель Центра по примирению враждующих сторон, генерал-майор Владимир Золотухин.

"Российским Центром по примирению враждующих сторон для жителей освобожденного населенного пункта Сакба Восточной Гуты доставлена гуманитарная помощь. Российскими военным были развернуты комплекты полевых кухонь и организована раздача продовольственных наборов. Всего обеспечено питанием 3,5 тысячи мирных жителей, из них горячим питанием обеспечено 2,5 тысячи человек, продовольственные наборы получили 1 тысяча человек", — сообщил представитель ЦПВС.

Также Золотухин добавил, что специалистами Центра организована раздача горячего питания, продовольственных наборов, бутилированной питьевой воды, а также спальных принадлежностей на пропускных пунктах и в лагерях беженцев Эддуэр, Адра и Хирджилла.

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