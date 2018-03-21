Минобороны рассказало о выводе сирийцев через гуманитарные переводы

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Во вторник через гуманитарные коридоры в сирийских Мухайям Аль-Вафедин и Хаммурия в Восточной Гуте выведено 680 человек, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

"Только за вчерашний день через гуманитарные коридоры в н.п. Мухайям Аль-Вафедин и н.п Хаммурия выведено 680 человек", — говорится в сообщении.

Отмечается, что поток беженцев, выходящих по второму гуманитарному коридору из населенных пунктов Арбил, Хаззэ, Сакба, пошел на спад. Минобороны сообщает, что большинство мирных жителей покинуло подконтрольные боевикам территории.

Кроме этого, 20 марта район коридора подвергся массированным обстрелам террористов.

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