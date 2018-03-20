При ударе боевиков в Сирии, по данным Минобороны России, погибли 37 человек

ХМЕЙМИМ (Сирия), 20 мар — РИА Новости. Сирийские боевики из населенного пункта Айн-Терма нанесли ракетный удар по рынку Кашкуй в провинции Дамаск, погибли 37 человек, еще 35 ранены, заявил во вторник начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

"В 18.15 боевиками из населенного пункта Айн-Терма был совершен ракетный удар по рынку Кашкуй района Джарамана провинции Дамаск. В результате атаки погибло 37 человек, еще 35 получили ранения различной степени тяжести", — сказал он.

Он добавил, что также были совершены два минометных обстрела района Маззе провинции Дамаск. Погибли пять мирных жителей, двое ранены.

Евтушенко отметил, что обстановка в стране в целом стабилизируется, но в ряде районов отмечаются отдельные нарушения режима прекращения боевых действий.

"Совместным российско-иранско-турецким Координационным центром в течение суток отмечены нарушения в провинциях Хама, Латакия, Дамаск и Деръа. Сохраняется напряженная ситуации в Восточной Гуте. После временного затишья продолжились минометные обстрелы жилых кварталов Дамаска и его пригородов. За прошедшие сутки столица и ее окрестности обстреляны четыре раза", — подчеркнул он.

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