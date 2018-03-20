В центре по примирению сообщили о текущих задачах в Восточной Гуте

ВОСТОЧНАЯ ГУТА (СИРИЯ), 20 мар — РИА Новости. Российский центр по примирению сосредоточил усилия на доставке питания и организации медпомощи жителям Восточной Гуты, во вторник организована раздача еды для шести тысяч мирных жителей, сообщил представитель центра генерал-майор Владимир Золотухин.

"Российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) сосредоточил свои усилия на организации медицинской помощи, доставке горячего питания, а также распределении спальных комплектов и других предметов первой необходимости среди беженцев в пунктах временного размещения. Специалистами центра на пунктах пропуска и в лагерях беженцев организована раздача горячего питания и продуктовых наборов. Сегодня организовано питание шести тысяч мирных жителей Восточной Гуты. Выдача горячего питания и продуктовых наборов продолжается", — сказал он.

Золотухин отметил, что самолетом военно-транспортной авиации Минобороны доставлена дополнительная партия гуманитарной помощи. "Гуманитарный груз включает спальные комплекты — матрасы, одеяла, подушки, а также все самое необходимое для беженцев. Общий вес груза — 15 тонн. Российскими военнослужащими центра по примирению сторон организована доставка спальных комплектов в лагере для беженцев из Восточной Гуты", — добавил представитель ЦПВС.

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