В центре по примирению сообщили о текущих задачах в Восточной Гуте

ВОСТОЧНАЯ ГУТА (СИРИЯ), 20 мар — РИА Новости. Российский центр по примирению сосредоточил усилия на доставке питания и организации медпомощи жителям Восточной Гуты, во вторник организована раздача еды для шести тысяч мирных жителей, сообщил представитель центра генерал-майор Владимир Золотухин.
Золотухин отметил, что самолетом военно-транспортной авиации Минобороны доставлена дополнительная партия гуманитарной помощи. "Гуманитарный груз включает спальные комплекты — матрасы, одеяла, подушки, а также все самое необходимое для беженцев. Общий вес груза — 15 тонн. Российскими военнослужащими центра по примирению сторон организована доставка спальных комплектов в лагере для беженцев из Восточной Гуты", — добавил представитель ЦПВС.
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