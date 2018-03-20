Из Восточной Гуты продолжают выходить мирные жители

ВОСТОЧНАЯ ГУТА (СИРИЯ), 20 мар — РИА Новости. Выход мирных жителей из района Восточной Гуты в Сирии через пункты пропуска продолжается при содействии российского Центра по примирению, большинство уже покинули подконтрольные боевикам территории, сообщил представитель центра генерал-майор Владимир Золотухин.

"При содействии Российского центра по примирению враждующих сторон продолжается выход мирных жителей через пункты пропуска гуманитарного коридора из района Восточной Гуты. Поток беженцев, выходящих из Восточной Гуты, пошел на спад. Большинство мирных жителей покинули подконтрольные боевикам территории. В настоящее время осуществляется выход отдельных групп граждан", — сказал Золотухин.

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