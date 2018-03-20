МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Турецкие вооруженные силы, а также отряды союзной с ними "Сирийской свободной армии" (ССА) продолжат операцию в сирийском Африне, заявил во вторник президент Турции Тайип Эрдоган.

"Турецкие войска и бойцы "Свободной сирийской армии" продолжат операцию в Африне по очистке (территории — ред.) от мин и взрывчатых веществ, а также по обеспечению безопасности и стабилизации ситуации в городе", — приводит газета Daily Sabah слова Эрдогана.

В ходе речи президент Турции также раскритиковал заявления госдепа США по поводу операции в Африне.

"Теперь они (США — ред.) говорят, что они обеспокоены (ситуацией — ред.) в Африне. Где вы были, когда мы выражали свои опасения, когда мы просили вместе бороться с террористическими группировками?", — заявил Эрдоган. Он призвал США уважать Турцию, если Вашингтон считает Анкару "стратегическим союзником". Эрдоган также обвинил США в попытке обмануть турецкие власти, продолжая снабжать оружием силы самообороны сирийских курдов (YPG).

Ранее госдеп США выразил обеспокоенность сообщениями об ухудшении ситуации в сирийском Африне за последние двое суток. В частности, в госдепе обратили особое внимание на то, что операции "затрагивают в большей степени население города, преимущественно курдское, которое было эвакуировано под угрозой нападения турецких вооруженных сил и поддержанных Турцией оппозиционных сил".

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии". Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.

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