Россия обвинила главу УВКПЧ ООН в дискредитации операции в Восточной Гуте

ООН, 20 мар – РИА Новости. Представитель постпредства РФ при ООН Ольга Мозолина раскритиковала верховного комиссара ООН по правам человека Зейда Раад аль Хуссейна за участие в политизированной кампании по дискредитации контртеррористической операции в Восточной Гуте.

"На каком основании он включился в политизированную кампанию по дискредитации контртеррористической операции в Восточной Гуте? Насколько это соответствует требованиям Устава ООН о беспристрастности ооновских чиновников?" — сказала она в понедельник на неформальной встрече членов СБ ООН, посвященной правам человека в Сирии.

Встреча была созвана по инициативе Великобритании, США, Швеции и Франции после того, как в тот же день Россия и Китай заблокировали проведение заседания Совета Безопасности ООН по вопросам соблюдения прав человека в Сирии, указав, что права человека "не являются предметом повестки дня" СБ ООН, для этого есть Совет по правам человека в Женеве.

На неформальной встрече Зейд Раад аль Хуссейн обвинил власти Сирии в жестоком применении силы против гражданских лиц, разрушении объектов гражданской инфраструктуры и других преступлениях.

"Хотели бы заметить, что Управление верховного комиссара не присутствует на земле и не может проверить достоверность распространяемых им сведений. Также хотели бы поинтересоваться, где был комиссар во время операции в Ираке и иракском Мосуле. Почему тогда он не проводил здесь брифингов и не поднимал свой голос в защиту гражданского населения этих районов?" — сказала Мозолина.

Она отметила, что на счету коалиции под предводительством США – "многочисленные жертвы среди мирного населения и почти до основания разрушенная Ракка".