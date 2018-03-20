В УВКПЧ ООН заявили об огромном числе жертв среди гражданских лиц в Африне

Турецкая артиллерия стреляет по сирийским курдским позициям в районе Африна в Сирии. Архивное фото

Турецкая артиллерия стреляет по сирийским курдским позициям в районе Африна в Сирии. Архивное фото

ООН, 20 мар – РИА Новости. Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль Хуссейн утверждает, что в захваченном турками Африне погибло "огромное количество гражданских лиц".

"В городе Африн, который был захвачен турецкими силами вчера, огромное число гражданских лиц было убито и ранено из-за воздушных ударов, наземных ударов, применения взрывчатых веществ. Тысячи оказались внутренне перемещенными лицами", — заявил он в понедельник на неформальной встрече членов СБ ООН.

По словам Зейда Раад аль Хуссейна, в Африне остаются около 50 тысяч гражданских лиц, единственная больница закрыта, наблюдается острая нехватка воды из-за повреждения насосной станции.

В минувшее воскресенье президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что формирования оппозиционной "Сирийской свободной армии" и турецкие военные вошли в Африн и взяли его под контроль. Турция с января проводит операцию на севере Сирии против курдских вооруженных формирований.